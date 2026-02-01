«Ощущения великолепные». Карлос Алькарас — о том, что собрал карьерный «Шлем»
Поделиться
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что испытывает после того, как собрал карьерный «Шлем». Сегодня, 1 февраля, в финале Australian Open испанец победил Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Ощущения великолепные. Я хотел взять карьерный «Большой шлем». Каждый раз приезжал в Австралию с намерением пахать на максимуме, быть готовым как можно лучше, чтобы получить возможность выиграть этот трофей. Прошлые годы сложились не в мою пользу, но я счастлив, что это случилось сейчас», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Испанский теннисист завоевал первый трофей в Мельбурне и собрал карьерный «Шлем». Ранее он дважды выигрывал «Ролан Гаррос» (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:15
-
15:12
-
15:12
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:32
-
14:10
-
13:56
-
13:49
-
13:42