«Ощущения великолепные». Карлос Алькарас — о том, что собрал карьерный «Шлем»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что испытывает после того, как собрал карьерный «Шлем». Сегодня, 1 февраля, в финале Australian Open испанец победил Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Ощущения великолепные. Я хотел взять карьерный «Большой шлем». Каждый раз приезжал в Австралию с намерением пахать на максимуме, быть готовым как можно лучше, чтобы получить возможность выиграть этот трофей. Прошлые годы сложились не в мою пользу, но я счастлив, что это случилось сейчас», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Испанский теннисист завоевал первый трофей в Мельбурне и собрал карьерный «Шлем». Ранее он дважды выигрывал «Ролан Гаррос» (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).