Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Выиграет ли Новак Джокович ещё когда-нибудь хотя бы один «Шлем»?

Выиграет ли Новак Джокович ещё когда-нибудь хотя бы один «Шлем»?
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович не смог завоевать 25-й «Шлем». В решающем матче он уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:2: 2:6, 3:6, 5:7.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Выиграет ли Новак Джокович ещё когда-нибудь хотя бы один «Шлем»?

Серб впервые в карьере проиграл в финале Australian Open. Он 10-кратный чемпион соревнований. Свой первый титул на Открытом чемпионате Австралии серб завоевал в 2008 году, обыграв в финале француза Жо-Вилфрида Цонга — 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2). В последний раз Новак побеждал на турнире в 2023 году, обыграв в решающем матче грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
Материалы по теме
История творилась на наших глазах! Реакция теннисного мира на рекорд Алькараса в финале AO
История творилась на наших глазах! Реакция теннисного мира на рекорд Алькараса в финале AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android