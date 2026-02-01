Выиграет ли Новак Джокович ещё когда-нибудь хотя бы один «Шлем»?

Сегодня, 1 февраля, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович не смог завоевать 25-й «Шлем». В решающем матче он уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:2: 2:6, 3:6, 5:7.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Выиграет ли Новак Джокович ещё когда-нибудь хотя бы один «Шлем»?

Серб впервые в карьере проиграл в финале Australian Open. Он 10-кратный чемпион соревнований. Свой первый титул на Открытом чемпионате Австралии серб завоевал в 2008 году, обыграв в финале француза Жо-Вилфрида Цонга — 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2). В последний раз Новак побеждал на турнире в 2023 году, обыграв в решающем матче грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).