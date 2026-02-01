Елена Рыбакина ответила на предложение искупаться в мельбурнской реке после титула на AO
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отказалась купаться в реке Ярра, которая течёт в Мельбурне. В субботу, 31 января, она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— Многие победители Australian Open до вас изъявляли желание искупаться в реке Ярра. Вас эта идея привлекает?
— Ой, нет… Я точно не могу этого сделать (смеётся), — сказала Рыбакина в эфире телеканала 9 News Australia.
Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.
