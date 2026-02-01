Карлос Алькарас стал шестым в истории Открытой эры теннисистом, собравшим карьерный «Шлем»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал шестым игроком в истории Открытой эры, которому удалось оформить карьерный «Шлем». Сегодня, 1 февраля, Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Открытая эра в теннисе началась в 1968 году. До Алькараса карьерный «Шлем» завоёвывали австралиец Род Лэйвер, американец Андре Агасси, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и соперник Карлоса по финалу AO-2026 Новак Джокович. Победа в Австралии стала седьмой для 22-летнего Алькараса на турнирах «Большого шлема».