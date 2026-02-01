Карлос Алькарас стал шестым в истории Открытой эры теннисистом, собравшим карьерный «Шлем»
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал шестым игроком в истории Открытой эры, которому удалось оформить карьерный «Шлем». Сегодня, 1 февраля, Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Открытая эра в теннисе началась в 1968 году. До Алькараса карьерный «Шлем» завоёвывали австралиец Род Лэйвер, американец Андре Агасси, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и соперник Карлоса по финалу AO-2026 Новак Джокович. Победа в Австралии стала седьмой для 22-летнего Алькараса на турнирах «Большого шлема».
