Карлос Алькарас стал шестым в истории Открытой эры теннисистом, собравшим карьерный «Шлем»

Карлос Алькарас стал шестым в истории Открытой эры теннисистом, собравшим карьерный «Шлем»
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал шестым игроком в истории Открытой эры, которому удалось оформить карьерный «Шлем». Сегодня, 1 февраля, Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Открытая эра в теннисе началась в 1968 году. До Алькараса карьерный «Шлем» завоёвывали австралиец Род Лэйвер, американец Андре Агасси, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и соперник Карлоса по финалу AO-2026 Новак Джокович. Победа в Австралии стала седьмой для 22-летнего Алькараса на турнирах «Большого шлема».

