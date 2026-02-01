Арина Соболенко показала, как в самолёте смотрела финал Алькарас — Джокович на AO-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях фотографию из самолёта, где смотрела финальный матч Australian Open — 2026 между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем. Алькарас победил со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Фото: Соцсети Соболенко

Сама Соболенко также играла в финале Australian Open — 2026 против казахстанки Елены Рыбакиной. Арина потерпела поражение со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Соболенко проиграла второй подряд финал на Открытом чемпионате Австралии. В 2025 году на этой стадии она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз.