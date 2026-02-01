Скидки
Россиянин Илья Симакин стал победителем «челленджера» во Вьетнаме

Комментарии

275-я ракетка мира российский теннисист Илья Симакин стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Фантьете (Вьетнам). В решающем матче он одержал победу над китайцем Чжоу И со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Симакин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

На прошлой неделе 22-летний россиянин дошёл до финала «челленджера» во Вьетнаме. Для Симакина эта победа стала первой в карьере на турнире под эгидой ATP. В 2025 году в паре с Егором Агафоновым он завоевал золото на Универсиаде в Германии.

