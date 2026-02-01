Скидки
Теннис

Карлос Алькарас завоевал 25 титулов за наименьшее количество попыток с 1990 года

Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с момента первого сезона ATP Tour в 1990 году достиг завоевания 25 титулов на уровне тура за наименьшее количество попыток, выступая в основной сетке соревнований. Для того чтобы выиграть 25 титулов, испанцу понадобилось выступить на 86 турнирах. Об этом сообщает OptaAce.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Свой юбилейный трофей Алькарас завоевал сегодня, 1 февраля, на Australian Open — 2026. В решающем матче он обыграл титулованного серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Победа в Мельбурне стала первой для Карлоса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».

