Карлос Алькарас завоевал 25 титулов за наименьшее количество попыток с 1990 года
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с момента первого сезона ATP Tour в 1990 году достиг завоевания 25 титулов на уровне тура за наименьшее количество попыток, выступая в основной сетке соревнований. Для того чтобы выиграть 25 титулов, испанцу понадобилось выступить на 86 турнирах. Об этом сообщает OptaAce.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Свой юбилейный трофей Алькарас завоевал сегодня, 1 февраля, на Australian Open — 2026. В решающем матче он обыграл титулованного серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Победа в Мельбурне стала первой для Карлоса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».
