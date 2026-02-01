Скидки
Теннис

Россиянка Александра Карабанова выиграла юниорский турнир Les Petits As — 2026

Россиянка Александра Карабанова выиграла юниорский турнир Les Petits As — 2026
13-летняя российская теннисистка Александра Карабанова одержала победу на престижном юниорском турнире Les Petits As — 2026. В финале она обыграла первую сеяную соревнований представительницу Эстонии Елизавету Аникину со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:0.

За матч Карабанова выполнила четыре подачи навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 26. На счету Аникиной один эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Отметим, российские теннисистки выигрывают Les Petits As уже четвёртый год подряд. В 2023-м это была Анна Пушкарёва, в 2024-м — Мария Макарова, а в 2025-м — Екатерина Доценко.

