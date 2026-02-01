Швёнтек поздравила Алькараса с победой на Australian Open — 2026
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила испанца Карлоса Алькараса с завоеванием карьерного «Шлема» после победы на Australian Open — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Фото: Соцсети Швёнтек
«Поздравляю Карлоса! Какое необыкновенное достижение», — написала Швёнтек на личной странице в соцсетях.
В матче 1/4 финала турнира AO-2026 полька уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6, которая в дальнейшем стала чемпионкой соревнований. 24-летней Иге Швёнтек для завоевания карьерного «Шлема» не хватает именно победы на Открытом чемпионате Австралии.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:25
-
20:08
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:00
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:19
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19