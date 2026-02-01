Скидки
Швёнтек поздравила Алькараса с победой на Australian Open — 2026

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила испанца Карлоса Алькараса с завоеванием карьерного «Шлема» после победы на Australian Open — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: Соцсети Швёнтек

«Поздравляю Карлоса! Какое необыкновенное достижение», — написала Швёнтек на личной странице в соцсетях.

В матче 1/4 финала турнира AO-2026 полька уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6, которая в дальнейшем стала чемпионкой соревнований. 24-летней Иге Швёнтек для завоевания карьерного «Шлема» не хватает именно победы на Открытом чемпионате Австралии.

