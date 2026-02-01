«Не хочу давить на себя, но было бы здорово». Алькарас — о желании собрать сезонный «Шлем»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о желании выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один год. Сегодня, 1 февраля, испанец стал чемпионом Australian Open, обыграв серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

— Вы выиграли все четыре «Шлема» в таком молодом возрасте, мечтаете взять все четыре за один год?

— Это будет непростой задачей, большим вызовом. Хочу идти от турнира к турниру. Следующий – «Ролан Гаррос», у меня отличные воспоминания об этом соревновании, оно особенное. Не хочу давить на себя, что я обязан это делать, но это было бы здорово. Пока что постараюсь быть готовым, усердно работать, хорошо восстанавливаться и тренироваться, чтобы хорошо выступить на следующем «Шлеме», — сказал Алькарас на пресс-конференции.