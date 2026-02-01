Скидки
Теннис

«Не хочу давить на себя, но было бы здорово». Алькарас — о желании собрать сезонный «Шлем»

«Не хочу давить на себя, но было бы здорово». Алькарас — о желании собрать сезонный «Шлем»
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о желании выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один год. Сегодня, 1 февраля, испанец стал чемпионом Australian Open, обыграв серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вы выиграли все четыре «Шлема» в таком молодом возрасте, мечтаете взять все четыре за один год?
— Это будет непростой задачей, большим вызовом. Хочу идти от турнира к турниру. Следующий – «Ролан Гаррос», у меня отличные воспоминания об этом соревновании, оно особенное. Не хочу давить на себя, что я обязан это делать, но это было бы здорово. Пока что постараюсь быть готовым, усердно работать, хорошо восстанавливаться и тренироваться, чтобы хорошо выступить на следующем «Шлеме», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
