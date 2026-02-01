«Не хочу давить на себя, но было бы здорово». Алькарас — о желании собрать сезонный «Шлем»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о желании выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один год. Сегодня, 1 февраля, испанец стал чемпионом Australian Open, обыграв серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
— Вы выиграли все четыре «Шлема» в таком молодом возрасте, мечтаете взять все четыре за один год?
— Это будет непростой задачей, большим вызовом. Хочу идти от турнира к турниру. Следующий – «Ролан Гаррос», у меня отличные воспоминания об этом соревновании, оно особенное. Не хочу давить на себя, что я обязан это делать, но это было бы здорово. Пока что постараюсь быть готовым, усердно работать, хорошо восстанавливаться и тренироваться, чтобы хорошо выступить на следующем «Шлеме», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
- 1 февраля 2026
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:25
-
20:08
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:00
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:19
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19