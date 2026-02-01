Каспер Рууд впервые стал отцом, его супруга Мария родила дочку

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что стал отцом. Его супруга Мария Галлигани родила девочку.

«30.01.2026. Спасибо всем за сообщения последние пару недель. Мария и малышка чувствуют себя хорошо», — написал Рууд.

Фото: Из личного архива Рууда

Рууд и Галлигани заключили брак в середине декабря 2025 года в Осло (Норвегия). Мария и Каспер состоят в отношениях уже семь лет. Галлигани является дипломированным психологом, она часто поддерживает Рууда на турнирах. Пара обручилась в ноябре 2024 года, в сентябре 2025-го Каспер и Мария сообщили о скором пополнении в семье.