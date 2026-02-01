Карлос Алькарас рассказал, что изменил после проигранного первого сета в финале AO-2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что он изменил после первого сета финала Australian Open — 2026. Испанец проиграл стартовый сет сербу Новаку Джоковичу со счётом 2:6, а после забрал следующие три сета (6:2, 6:3, 7:5) и стал чемпионом соревнований.

«В теннисе один розыгрыш может изменить всё. Один розыгрыш, один удар могут полностью перевернуть матч. В первом сете он играл здорово. Я хорошо бил по мячу, хорошо двигался, сказал бы, что хорошо провёл первый сет, но против меня был великий и вдохновляющий Новак, который играл великолепно. В первом гейме второго сета он допустил пару лёгких ошибок, которых не делал в первом. Это придало мне спокойствия. Я верил, что матч может перевернуться, если не сдам психологически. Немного поменял тактику, это помогло вернуться в матч, почувствовать себя более комфортно и спокойно», — сказал Алькарас на пресс-конференции.