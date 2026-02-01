Скидки
«Мечта осуществилась». Алькарас рассказал, насколько для него особенный титул AO-2026

«Мечта осуществилась». Алькарас рассказал, насколько для него особенный титул AO-2026
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, насколько титул Australian Open — 2026 для него особенный по сравнению с другими. В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Он воспринимается иначе. Это была необычная и непростая ситуация для меня, люди разное говорили, сомневались в моём уровне на этом турнире. Каждый год я приезжал в Австралию с желанием выиграть, но не получалось заходить дальше четвертьфинала. В этом году был голоден до большего, полный амбиций заполучить этот трофей. Я был ментально силён, чтобы не слушать, что говорят люди. Для меня многое значит то, что я показал хороший теннис на этом турнире. Мечта осуществилась», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

