«Мечта осуществилась». Алькарас рассказал, насколько для него особенный титул AO-2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, насколько титул Australian Open — 2026 для него особенный по сравнению с другими. В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Он воспринимается иначе. Это была необычная и непростая ситуация для меня, люди разное говорили, сомневались в моём уровне на этом турнире. Каждый год я приезжал в Австралию с желанием выиграть, но не получалось заходить дальше четвертьфинала. В этом году был голоден до большего, полный амбиций заполучить этот трофей. Я был ментально силён, чтобы не слушать, что говорят люди. Для меня многое значит то, что я показал хороший теннис на этом турнире. Мечта осуществилась», — сказал Алькарас на пресс-конференции.