«Он готов продолжать выигрывать». Алькарас оценил игру Джоковича на Australian Open — 2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил выступление 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Australian Open — 2026. В финале испанец обыграл серба со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
«Он вдохновляет всех спортсменов, меня в том числе. Делает всё, чтобы снова попасть в финал «Большого шлема», он противостоит всем, кто говорит, что больше никогда не дойдёт до финала, никогда больше не обыграет Янника или меня. И Новак выходит и показывает великолепный теннис, одолел Янника, здорово играл в финале. То, что он делает, — невероятно. Если он сможет поддерживать такой уровень весь сезон, то сможет многое выиграть, возможно, «Мастерс», и может снова дойти до финала «Шлема». Всё зависит от его физического самочувствия, но думаю, Джокович готов продолжать выигрывать большие турниры», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
- 1 февраля 2026
-
21:22
-
21:02
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:25
-
20:08
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:00
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:19
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:30