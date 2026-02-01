«Он готов продолжать выигрывать». Алькарас оценил игру Джоковича на Australian Open — 2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил выступление 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Australian Open — 2026. В финале испанец обыграл серба со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Он вдохновляет всех спортсменов, меня в том числе. Делает всё, чтобы снова попасть в финал «Большого шлема», он противостоит всем, кто говорит, что больше никогда не дойдёт до финала, никогда больше не обыграет Янника или меня. И Новак выходит и показывает великолепный теннис, одолел Янника, здорово играл в финале. То, что он делает, — невероятно. Если он сможет поддерживать такой уровень весь сезон, то сможет многое выиграть, возможно, «Мастерс», и может снова дойти до финала «Шлема». Всё зависит от его физического самочувствия, но думаю, Джокович готов продолжать выигрывать большие турниры», — сказал Алькарас на пресс-конференции.