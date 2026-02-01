«Рад, что люди ошибались». Алькарас — о первом ТБШ, выигранном без Ферреро

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после первого турнира «Большого шлема», который он выиграл без Хуан-Карлоса Ферреро.

— Это ваш первый «Шлем» без Хуан-Карлоса Ферреро. Вы были более мотивированы, чтобы доказать, что сможете выиграть и без него?

— Не особо, не думал о людях, которые в этом сомневались. Я приехал играть ради себя, ради своей команды. Мы знаем, как много работали в межсезонье, чтобы подготовиться к этому турниру. Мне было о чём думать во время турнира – о том, что надо фокусироваться на своём стиле игры, скорости и так далее. Вот об этих вещах я думал. Теперь выиграл и рад, смог доказать, что люди ошибались, — сказал Алькарас на пресс-конференции.