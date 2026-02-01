«Ненавижу проигрывать». Алькарас — о мотивации и целях после победы на Australian Open

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на Australian Open — 2026 рассказал о дальнейших целях, а также о том, что его мотивирует стремиться к большему.

— Вы собрали карьерный «Шлем», какие цели ставите себе дальше? И откуда берёте мотивацию и огонь стремиться к большему, когда столько выиграли в таком молодом возрасте?

— Я ненавижу проигрывать, вот моя мотивация. Пытаюсь проигрывать как можно реже. Есть турниры, которые я хочу хотя бы раз выиграть — все «Мастерсы», Итоговый турнир и Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса – это ещё одна цель, хочу взять его для Испании. Я поставил себе цели на сезон и постараюсь их выполнить.

— Вы полностью осознаёте, какую историю пишете? Вы выиграли больше всех «Шлемов» в 22 года, стали самым молодым игроком с карьерным «Большим шлемом».

— Пытаюсь. Теннис прекрасен, но плохая его часть в том, что турниры каждую неделю, иногда ты не сразу осознаёшь, что сделал. Турнир закончился, и уже надо готовиться к следующему, думаешь только об этом. В этом году я понял, что надо ценить каждую секунду и наслаждаться ею. Наслаждаться не только титулами, но и игрой на турнирах, победами, поражениями. Надо просто ценить жизнь, которую ты живёшь. Сейчас стараюсь выкроить время, чтобы осознать, что я делаю. Знаю, что творю историю с теми достижениями и титулами, которых добиваюсь. Для меня это честь – вписать своё имя в историю, — сказал Алькарас на пресс-конференции.