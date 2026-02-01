Алькарас раскрыл, о чём они говорили с Джоковичем после финала Australian Open

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился деталями разговора с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем после финала Australian Open — 2026. испанец победил со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

— После матча вы с Новаком обнялись, что он вам сказал?

— Он меня поздравил, сказал, что я заслужил это. Я ответил, что выходить с ним на корт – это всегда удовольствие, тем более в финале «Шлема». И неважно, что в этот раз я выиграл, для меня привилегия и честь — чувствовать его ауру на другой стороне сетки. Это как мастер-класс, я стараюсь научиться как можно большему. Испытываю огромное уважение к нему и как к атлету и человеку. Так что это были объятия уважения, — сказал Алькарас на пресс-конференции.