Янник Синнер отреагировал на карьерный «Шлем» Карлоса Алькараса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер кратко прокомментировал завоевание карьерного «Шлема» испанцем Карлосом Алькарасом, который оформил его благодаря победе на Australian Open — 2026. В финале Алькарас обыграл серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Поздравляю, Карлос» — написал Синнер на личной странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Синнера

На Australian Open — 2026 Янник Синнер проиграл Новаку Джоковичу на стадии 1/2 финала. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Синнер побеждал на Открытом чемпионате Австралии дважды подряд — в 2024 и 2025 годах.