Алькарас рассказал, какую татуировку сделает в честь победы на Australian Open — 2026

Алькарас рассказал, какую татуировку сделает в честь победы на Australian Open — 2026
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что после победы на Australian Open — 2026 планирует сделать татуировку кенгуру. У него уже есть татуировки, посвященные титулам US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

— В честь каждого «Шлема» вы делали татуировку. Уже есть идеи, что будете делать сейчас?
— Маленького кенгуру на ноге. Надо выбрать хорошее место, где-то рядом с «Ролан Гаррос» или Уимблдоном, пока не решил, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В решающем матче Australian Open — 2026 Алькарас обыграл титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

