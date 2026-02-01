Скидки
Карлос Алькарас выиграл первый же ТБШ после ухода тренера Ферреро

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас победил на первом же турнире «Большого шлема» после ухода многолетнего тренера Хуан-Карлоса Ферреро. В воскресенье, 1 февраля, в финале Australian Open Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В декабре 2025 года Алькарас объявил о сенсационном расставании с Ферреро по ходу межсезонья. Эта новость породила множество дискуссий по поводу возможного будущего Алькараса без тренера, с которым он праздновал свои первые успехи в профессиональном теннисе.

