Карлос Алькарас выиграл первый же ТБШ после ухода тренера Ферреро
Поделиться
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас победил на первом же турнире «Большого шлема» после ухода многолетнего тренера Хуан-Карлоса Ферреро. В воскресенье, 1 февраля, в финале Australian Open Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В декабре 2025 года Алькарас объявил о сенсационном расставании с Ферреро по ходу межсезонья. Эта новость породила множество дискуссий по поводу возможного будущего Алькараса без тренера, с которым он праздновал свои первые успехи в профессиональном теннисе.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
22:32
-
22:15
-
22:11
-
22:01
-
21:54
-
21:38
-
21:22
-
21:02
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:25
-
20:08
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:00
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:19
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:02