Карлос Алькарас выиграл первый же ТБШ после ухода тренера Ферреро

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас победил на первом же турнире «Большого шлема» после ухода многолетнего тренера Хуан-Карлоса Ферреро. В воскресенье, 1 февраля, в финале Australian Open Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».

В декабре 2025 года Алькарас объявил о сенсационном расставании с Ферреро по ходу межсезонья. Эта новость породила множество дискуссий по поводу возможного будущего Алькараса без тренера, с которым он праздновал свои первые успехи в профессиональном теннисе.