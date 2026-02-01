Лоренцо Музетти рассказал о своём состоянии после снятия с Australian Open — 2026
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил о снятии с турниров после получения травмы на Australian Open — 2026. В четвертьфинале турнира Музетти вёл у серба Новака Джоковича 2:0 по сетам, но в третьей партии получил травму и снялся с матча.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|3
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«После медицинских обследований и анализов мы с командой приняли непростое решение сняться с предстоящих турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. Сейчас я сосредоточен на реабилитации, чтобы вернуться на корт. Спасибо всем за поддержку, надеюсь увидеть вас снова в ближайшее время», — написал Музетти на личной странице в социальных сетях.
Грунтовый турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина) пройдёт с 9 по 15 февраля, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) — с 16 по 22 февраля.
