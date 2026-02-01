Лоренцо Музетти рассказал о своём состоянии после снятия с Australian Open — 2026

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил о снятии с турниров после получения травмы на Australian Open — 2026. В четвертьфинале турнира Музетти вёл у серба Новака Джоковича 2:0 по сетам, но в третьей партии получил травму и снялся с матча.

«После медицинских обследований и анализов мы с командой приняли непростое решение сняться с предстоящих турниров в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. Сейчас я сосредоточен на реабилитации, чтобы вернуться на корт. Спасибо всем за поддержку, надеюсь увидеть вас снова в ближайшее время», — написал Музетти на личной странице в социальных сетях.

Грунтовый турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина) пройдёт с 9 по 15 февраля, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) — с 16 по 22 февраля.