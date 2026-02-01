«Особенное событие». Навратилова поздравила Алькараса с победой на Australian Open

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поздравила лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса с победой на Australian Open — 2026.

«Поздравляю, Карлос, с твоей победой на Australian Open и историческим достижением! Это всегда особенное событие. Ты делаешь это легко и невероятно весело!» — написала Навратилова в социальных сетях.

В воскресенье, 1 февраля, в финале соревнований в Мельбурне Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем». Ранее он дважды выиграл US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.