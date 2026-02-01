Скидки
Главная Теннис Новости

Алькарас сравнялся с Макинроем и Виландером по количеству титулов на ТБШ

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. У них по семь титулов. В воскресенье, 1 февраля, в финале Australian Open — 2026 Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере у Андре Агасси, Ивана Лендла, Джимми Коннорса (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).

