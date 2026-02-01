Алькарас сравнялся с Макинроем и Виландером по количеству титулов на ТБШ

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. У них по семь титулов. В воскресенье, 1 февраля, в финале Australian Open — 2026 Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».

В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере у Андре Агасси, Ивана Лендла, Джимми Коннорса (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).