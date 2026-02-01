Алькарас сравнялся с Макинроем и Виландером по количеству титулов на ТБШ
Поделиться
Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. У них по семь титулов. В воскресенье, 1 февраля, в финале Australian Open — 2026 Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере у Андре Агасси, Ивана Лендла, Джимми Коннорса (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
23:49
-
23:39
-
23:32
-
23:22
-
23:18
-
23:02
-
22:32
-
22:15
-
22:11
-
22:01
-
21:54
-
21:38
-
21:22
-
21:02
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:25
-
20:08
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:00
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:19
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45