Стаббс — о победе Алькараса на AO: парень вот-вот пополнит свою коллекцию татуировок

Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на победу лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: Из личного архива Ренне Стаббс

«Этот парень вот-вот пополнит свою коллекцию татуировок кенгуру! Поздравляю, Карлос…Твоя улыбка отражает, кто ты есть — сокровище и теперь легенда! Поздравляю», — написала Стаббс в социальных сетях.

В финале соревнований в Мельбурне Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Ранее он дважды выиграл US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Новости. Теннис
