Стаббс — о победе Алькараса на AO: парень вот-вот пополнит свою коллекцию татуировок

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на победу лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026.

Фото: Из личного архива Ренне Стаббс

«Этот парень вот-вот пополнит свою коллекцию татуировок кенгуру! Поздравляю, Карлос…Твоя улыбка отражает, кто ты есть — сокровище и теперь легенда! Поздравляю», — написала Стаббс в социальных сетях.

В финале соревнований в Мельбурне Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Ранее он дважды выиграл US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.