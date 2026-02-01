Скидки
«Маленький титан, юный волшебник страны Оз». Джокович — Алькарасу после финала AO

«Маленький титан, юный волшебник страны Оз». Джокович — Алькарасу после финала AO
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в социальных сетях опубликовал пост, где поздравил лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса с победой на Australian Open — 2026. В финале серб проиграл испанцу со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я выложился сегодня на все 100, но этого оказалось чуть-чуть недостаточно. Браво, Карлос, маленький титан, юный волшебник страны Оз. Достойный чемпион, огромный талант, замечательный человек и творец истории.

Австралия, столько любви. Нет места лучше, чем «Счастливый шлем», нет атмосферы круче, чем в моих последних двух матчах. Навсегда благодарен. Увидимся скоро», — написал Джокович в социальных сетях.

