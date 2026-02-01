«Маленький титан, юный волшебник страны Оз». Джокович — Алькарасу после финала AO
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в социальных сетях опубликовал пост, где поздравил лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса с победой на Australian Open — 2026. В финале серб проиграл испанцу со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Я выложился сегодня на все 100, но этого оказалось чуть-чуть недостаточно. Браво, Карлос, маленький титан, юный волшебник страны Оз. Достойный чемпион, огромный талант, замечательный человек и творец истории.
Австралия, столько любви. Нет места лучше, чем «Счастливый шлем», нет атмосферы круче, чем в моих последних двух матчах. Навсегда благодарен. Увидимся скоро», — написал Джокович в социальных сетях.
