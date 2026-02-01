Билли Джин Кинг обратилась к Алькарасу и Джоковичу после финала Australian Open — 2026
Поделиться
Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича с выдающимся выступлением на Australian Open — 2026. В финале Алькарас победил со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Поздравляем поистине выдающегося Карлоса Алькараса, чемпиона Открытого чемпионата Австралии 2026 года в мужском одиночном разряде! И поздравляем с очередным невероятным выступлением Новака Джоковича. За этими двумя невероятно интересно наблюдать», — написала Кинг на личной странице в соцсетях.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
23:49
-
23:39
-
23:32
-
23:22
-
23:18
-
23:02
-
22:32
-
22:15
-
22:11
-
22:01
-
21:54
-
21:38
-
21:22
-
21:02
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:25
-
20:08
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:00
-
18:40
-
18:33
-
18:28
-
18:19
-
18:02
-
18:01
-
17:39
-
17:22
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:45