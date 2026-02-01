Скидки
Теннис

Билли Джин Кинг обратилась к Алькарасу и Джоковичу после финала Australian Open — 2026

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича с выдающимся выступлением на Australian Open — 2026. В финале Алькарас победил со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Поздравляем поистине выдающегося Карлоса Алькараса, чемпиона Открытого чемпионата Австралии 2026 года в мужском одиночном разряде! И поздравляем с очередным невероятным выступлением Новака Джоковича. За этими двумя невероятно интересно наблюдать», — написала Кинг на личной странице в соцсетях.

