Билли Джин Кинг обратилась к Алькарасу и Джоковичу после финала Australian Open — 2026

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича с выдающимся выступлением на Australian Open — 2026. В финале Алькарас победил со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Поздравляем поистине выдающегося Карлоса Алькараса, чемпиона Открытого чемпионата Австралии 2026 года в мужском одиночном разряде! И поздравляем с очередным невероятным выступлением Новака Джоковича. За этими двумя невероятно интересно наблюдать», — написала Кинг на личной странице в соцсетях.