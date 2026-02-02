«Спасибо за слова на церемонии!» Надаль поздравил Джоковича и Алькараса с финалом AO
22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича и лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса с финалом Australian Open — 2026.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Поздравляю тебя, Карлос, с победой на Australian Open и карьерным «Большим шлемом»! Новак, поздравляю тебя с ещё одним финалом в Мельбурне и с тем, что ты продолжаешь творить историю в нашем спорте. Спасибо за слова на церемонии!» – написал Надаль в социальных сетях.
В финале соревнований в Мельбурне Алькарас обыграл Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Ранее он дважды выиграл US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
