«Спасибо за слова на церемонии!» Надаль поздравил Джоковича и Алькараса с финалом AO

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича и лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса с финалом Australian Open — 2026.

«Поздравляю тебя, Карлос, с победой на Australian Open и карьерным «Большим шлемом»! Новак, поздравляю тебя с ещё одним финалом в Мельбурне и с тем, что ты продолжаешь творить историю в нашем спорте. Спасибо за слова на церемонии!» – написал Надаль в социальных сетях.

В финале соревнований в Мельбурне Алькарас обыграл Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Ранее он дважды выиграл US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.