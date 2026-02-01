«Потрясающий!» Ана Иванович оценила финал Алькарас — Джокович на Australian Open
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович оценила выступление испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича в финале Australian Open — 2026. В финале Алькарас победил со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Потрясающий мужской финал! Поздравляю, Карлос, с добавлением титула Australian Open в твою коллекцию! Невероятное выступление и турнир, Новак — ты показал всем, почему ты лучший из лучших», — написала Иванович на личной странице в соцсетях.
Победа на Открытом чемпионате Австралии принесла седьмой титул на турнире «Большого шлема» 22-летнему Карлосу Алькарасу. Он оформил карьерный «Шлем».
