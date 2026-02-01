«Потрясающий!» Ана Иванович оценила финал Алькарас — Джокович на Australian Open

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович оценила выступление испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича в финале Australian Open — 2026. В финале Алькарас победил со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Потрясающий мужской финал! Поздравляю, Карлос, с добавлением титула Australian Open в твою коллекцию! Невероятное выступление и турнир, Новак — ты показал всем, почему ты лучший из лучших», — написала Иванович на личной странице в соцсетях.

Победа на Открытом чемпионате Австралии принесла седьмой титул на турнире «Большого шлема» 22-летнему Карлосу Алькарасу. Он оформил карьерный «Шлем».