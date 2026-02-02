Скидки
Директор Australian Open заявил о необходимости обсудить идею пятисетовых женских матчей

Директор Australian Open Крейг Тайли заявил, что хотел бы видеть решающие стадии женского турнира в формате пятисетовых матчей.

«Постоянно говорю, что в женском теннисе должен быть пятисетовый формат матчей. Мы должны включить это в повестку дня и начать обсуждать с теннисистками, потому что некоторые матчи в последних раундах были бы намного более захватывающими, если бы они играли до трёх побед [в сетах]. Сейчас я не знаю, захотят ли этого игроки или нет, но это идея, которую нам нужно рассмотреть в женском теннисе», — приводит слова Тайли 7News.

Чемпионкой Australian Open — 2026 стала казахстанка Елена Рыбакина, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

