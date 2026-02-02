Скидки
«Чемпионы чувствуют это внутри». Маччи — об эмоциях Рыбакиной на корте

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, высказался о том, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не показывает много эмоций на корте.

«Многие ворчат, потому что Рыбакина не показывает эмоций. Чемпионы чувствуют это внутри. Самое важное — это то, что скрыто под маской. Помните: чтобы быть великим и достичь идеального выступления, вам нужна спокойствие и интенсивность, сливающиеся в нужный момент, — и она это выдала», — написал Маччи в социальных сетях.

Елена Рыбакина стала чемпионкой Australian Open — 2026. В решающем матче она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

