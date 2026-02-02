Скидки
Ксения Ефремова станет первой ракеткой мира среди юниоров после титула на AO-2026

583-я ракетка мира французская теннисистка, ранее представлявшая Россию, Ксения Ефремова станет первой ракеткой мира среди юниоров после титула Открытом чемпионате Австралии 2026 года.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

Напомним, ранее в финальной встрече юниорского Australian Open она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.

Для 16-летней Ефремовой победа на юниорском Открытом чемпионате Австралии – 2026 стала самым крупным достижением в карьере. Ранее Ефремова побеждала на турнире J500 в Осаке в сентябре 2025 года.

