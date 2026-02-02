Ефремова повторила достижение Монфиса после победы над Тупицыной в финале юниорского AO

Французская теннисистка Ксения Ефремова стала восьмой французской чемпионкой Открытого чемпионата Австралии среди юниоров. Ранее это также удавалось Жоржу Говену (1965), Жюльену Жанпьеру (1998) Виржини Раззано (1999), Клеману Морелю (2002), Гаэлю Монфису (2004), Александру Сидоренко (2006) и Аролю Майо (2020).

Напомним, в финале юниорского Australian Open – 2026 Ефремова обыграла россиянку Екатерину Тупицыну со счётом 6:3, 7:5.

Для 16-летней Ефремовой победа на юниорском Открытом чемпионате Австралии – 2026 стала самым крупным достижением в карьере. Ранее Ефремова побеждала на турнире J500 в Осаке в сентябре 2025 года