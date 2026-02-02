ATP обратилась к Джоковичу после поражения от Алькараса в финале Australian Open – 2026

Пресс-служба ATP обратилась к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии 2026 года от испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

«Ты снова и снова подтверждаешь своё мастерство. Какое же это невероятное выступление!», — написала пресс-служба ATP под постом Джоковича в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович потерпел первое поражение в финале Australian Open в профессиональной карьере. Джокович является 10-кратным чемпионом турнира.

Также 38-летний Джокович является самым возрастным теннисистом, которому удалось выйти в финал на Открытом чемпионате Австралии.