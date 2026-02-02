Рыбакина вернулась в топ-3 рейтинга WTA, Павлюченкова потеряла 53 строчки

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранил седьмую строчку в новом рейтинге. Лидирует в рейтинге представительница Беларуси Арина Соболенко. На втором месте расположилась Ига Швёнтек из Польши, тройку лидеров замыкает поднявшаяся в рейтинге после победы на Australian Open — 2026 Елена Рыбакина. Отметим, что россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла 53 позиции в рейтинге и стала 100-й, а Оксана Селехметьева, напротив, впервые в карьере поднялась до 76-й строчки.

Рейтинг WTA от 2 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 990 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7978.

3 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7610.

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6680.

5 (3). Кори Гауфф (США) — 6423.

6 (6). Джессика Пегула (США) — 6103.

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4731.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4267.

9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3342.

10 (12). Элина Свитолина (Украина) — 3205.

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2983...

...

18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2062…

21 (22). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

27 (33). Анна Калинская (Россия) — 1575…

38 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1277…

75 (64) Анна Блинкова (Россия) — 868…

76 (101). Оксана Селехметьева (Россия) — 868...

100 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 765.

Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон.