Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: расписание матчей на 2 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: расписание матчей на 2 февраля
Сегодня, 2 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1-й круг. Частичное расписание на 2 февраля (время — мск):

  • 10:05. Паула Бадоса (Испания) — Александра Саснович (Беларусь).
  • 11:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Симона Вальтер (Швейцария).
  • 13:00. Даяна Ястремская (Украина) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
  • 16:00. Оксана Селехметьева (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

