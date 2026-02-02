Кузнецова поздравила Тупицыну по итогам выступления на Australian Open среди юниорок
Поделиться
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила выступление россиянки Екатерины Тупицыной на Australian Open — 2026 среди юниорок.
Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Ксения Ефремова
К. Ефремова
«Ксюша Ефремова, выступающая за Францию, стала чемпионкой юниорского Australian Open, переиграв в финале россиянку Катю Тупицыну — 6:3 7:5. Поздравляю девчонок с этим успехом, как и Раду Золотарёву с Марией Макаровой, дошедших до 1/2 и 1/4 финала соответственно», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
В финале Тупицына проиграла французской теннисистке Ксении Ефремовой (583-я ракетка мира), ранее представлявшей Россию.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
10:41
-
10:39
-
10:28
-
09:14
-
08:54
-
04:54
-
04:39
-
03:08
-
01:01
-
00:38
-
00:25
-
00:25
- 1 февраля 2026
-
23:49
-
23:39
-
23:32
-
23:22
-
23:18
-
23:02
-
22:32
-
22:15
-
22:11
-
22:01
-
21:54
-
21:38
-
21:22
-
21:02
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:25
-
20:08
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:00