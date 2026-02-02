Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам Australian Open – 2026. В финале турнира она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Спасибо Australian Open за любовь, энергию и незабываемые воспоминания. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути — я безмерно благодарна за этот момент. Мечты не тают под давлением», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

26-летняя Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». В 2022 году она выиграла свой первый титул на мэйджорах, одержав победу на Уимблдоне.