Алькарас рассказал, о каком матче Надаля вспоминал перед финалом Australian Open — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о влиянии присутствия 22-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля на финале Australian Open — 2026.

«Этот момент действительно особенный, а присутствие Рафы на трибунах сделало его ещё более особенным. Поднять трофей впервые в Австралии перед Рафой было, честно говоря, невероятно.

После полуфинала я вспомнил его полуфинал 2009 года, когда он играл против Фернандо Вердаско. Он сделал камбэк, провёл великолепный финал против Федерера и победил.

Я немного думал об этом. Не о том, как я себя чувствую физически, а просто о том, чтобы преодолеть трудности, и о том, что он присутствовал здесь… это дало мне хороший настрой», — сказал Алькарас в эфире телеканала Nine.