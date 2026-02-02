Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP после AO-2026, Новак Джокович вернулся в топ-3

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

По итогам Australian Open — 2026 российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 12-й на 11-ю строчку, Андрей Рублёв стал 14-й ракеткой мира. Казахстанец Александр Бублик продолжает занимать место в топ-10. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 38-летний серб Новак Джокович поднялся в топ-3 рейтинга, чемпион AO-2026 испанец Карлос Алькарас укрепил лидерскую позицию.

Рейтинг ATP от 2 февраля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500.

3 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5280.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4605.

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4080.

7 (9). Тейлор Фриц (США) — 3940.

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725.

9 (7). Бен Шелтон (США) — 3600.

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3235.

11 (12). Даниил Медведев (Россия) — 3060.

14 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2600.

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320.