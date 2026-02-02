«Становится немного грустно». Кузнецова — о прошедшем Australian Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась эмоциями после завершения Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Хочу поделиться с вами своими ежегодными ощущениями, ловлю себя на мысли, что это не первый год. Когда идёт Australian Open, ты привыкаешь просыпаться пораньше, сразу берёшься за телефон и смотришь результаты матчей, которые уже сыграны или идут в момент пробуждения. С каждым днём игр становится все меньше, и, когда австралийский мэйджор завершается, утро словно перестаёт быть прежним. Нет интриги, нет тенниса, который мы с вами любим. Становится немного грустно», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.