Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Становится немного грустно». Кузнецова — о прошедшем Australian Open

«Становится немного грустно». Кузнецова — о прошедшем Australian Open
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась эмоциями после завершения Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Хочу поделиться с вами своими ежегодными ощущениями, ловлю себя на мысли, что это не первый год. Когда идёт Australian Open, ты привыкаешь просыпаться пораньше, сразу берёшься за телефон и смотришь результаты матчей, которые уже сыграны или идут в момент пробуждения. С каждым днём игр становится все меньше, и, когда австралийский мэйджор завершается, утро словно перестаёт быть прежним. Нет интриги, нет тенниса, который мы с вами любим. Становится немного грустно», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Алькарас почти догнал Маррея по призовым за карьеру. А Джокович нацелился на $ 200 млн
Алькарас почти догнал Маррея по призовым за карьеру. А Джокович нацелился на $ 200 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android