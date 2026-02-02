Скидки
Nike поздравил Карлоса Алькараса с победой на Australian Open — 2026

Мировой производитель спортивной экипировки Nike поздравил своего амбассадора — первую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса — с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Семь титулов «Большого шлема». Карьерный «Шлем». И только подумайте… вся жизнь у него ещё впереди», — сказано в видеоролике Nike.

Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере завоевали Андре Агасси, Иван Лендл, Джимми Коннорс (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).

