Арина Соболенко — лидер женского Australian Open — 2026 по количеству виннеров

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На её счету их 207.

Топ-5 теннисисток по количеству виннеров на Australian Open — 2026

Арина Соболенко (Беларусь) — 207. Елена Рыбакина (Казахстан) — 182. Ига Швёнтек (Польша) — 111. Элина Свитолина (Украина) — 108. Аманда Анисимова (США) — 103.

Чемпионкой Australian Open — 2026 стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В финале она обыграла Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.