Арина Соболенко — лидер женского Australian Open — 2026 по количеству виннеров
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На её счету их 207.
Топ-5 теннисисток по количеству виннеров на Australian Open — 2026
- Арина Соболенко (Беларусь) — 207.
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 182.
- Ига Швёнтек (Польша) — 111.
- Элина Свитолина (Украина) — 108.
- Аманда Анисимова (США) — 103.
Чемпионкой Australian Open — 2026 стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В финале она обыграла Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии