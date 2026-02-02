Скидки
Арина Соболенко — лидер женского Australian Open — 2026 по количеству виннеров

Арина Соболенко — лидер женского Australian Open — 2026 по количеству виннеров
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На её счету их 207.

Топ-5 теннисисток по количеству виннеров на Australian Open — 2026

  1. Арина Соболенко (Беларусь) — 207.
  2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 182.
  3. Ига Швёнтек (Польша) — 111.
  4. Элина Свитолина (Украина) — 108.
  5. Аманда Анисимова (США) — 103.

Чемпионкой Australian Open — 2026 стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В финале она обыграла Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

