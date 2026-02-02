Паула Бадоса проиграла Александре Саснович в первом круге турнира WTA-500 в Абу-Даби
65-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса потерпела поражение в первом круге на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она проиграла белоруске Александре Саснович (109-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 1:6.
Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 10:10 МСК
65
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
109
Александра Саснович
А. Саснович
Матч продолжался 2 часа. За это время Бадоса выполнила шесть подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Саснович два эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Зейнеп Сёнмез (Турция).
