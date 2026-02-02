Паула Бадоса проиграла Александре Саснович в первом круге турнира WTA-500 в Абу-Даби

65-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса потерпела поражение в первом круге на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она проиграла белоруске Александре Саснович (109-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

Матч продолжался 2 часа. За это время Бадоса выполнила шесть подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Саснович два эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Зейнеп Сёнмез (Турция).