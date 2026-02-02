Скидки
Паула Бадоса — Александра Саснович, результат матча 2 февраля 2026, счет 1:2, 1 круг WTA 500 Абу Даби

Паула Бадоса проиграла Александре Саснович в первом круге турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

65-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса потерпела поражение в первом круге на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она проиграла белоруске Александре Саснович (109-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 10:10 МСК
Паула Бадоса
65
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Александра Саснович
109
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Матч продолжался 2 часа. За это время Бадоса выполнила шесть подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Саснович два эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Зейнеп Сёнмез (Турция).

Календарь турнира в Абу-Даби
Сетка турнира в Абу-Даби
Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам Australian Open — 2026
