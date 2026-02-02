Скидки
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас стал лидером Australian Open — 2026 по количеству виннеров

Карлос Алькарас стал лидером Australian Open — 2026 по количеству виннеров
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На его счету их 284.

Топ-5 теннисистов по количеству виннеров на Australian Open — 2026:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 284.
  2. Александр Зверев (Германия) — 280.
  3. Янник Синнер (Италия) — 257.
  4. Лёнер Тьен (США) — 226.
  5. Бен Шелтон (США) — 215.

В финале Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и завоевал карьерный «Шлем». Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

