Карлос Алькарас стал лидером Australian Open — 2026 по количеству виннеров
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На его счету их 284.
Топ-5 теннисистов по количеству виннеров на Australian Open — 2026:
- Карлос Алькарас (Испания) — 284.
- Александр Зверев (Германия) — 280.
- Янник Синнер (Италия) — 257.
- Лёнер Тьен (США) — 226.
- Бен Шелтон (США) — 215.
В финале Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и завоевал карьерный «Шлем». Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
