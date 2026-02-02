Впервые в истории в топ-10 рейтинга WTA вошли две мамы-теннисистки

Швейцарка Белинда Бенчич и украинка Элина Свитолина стали первыми в истории теннисистками, которые одновременно вошли в топ-10 рейтинга WTA после рождения детей. В обновлённом списке лучших игроков мира Бенчич занимает девятое место, Свитолина — 10-е.

28-летняя Бенчич родила дочь Беллу в апреле 2024 года. 31-летняя Свитолина стала мамой в октябре 2022-го, она воспитывает дочь Скай с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

На прошедшем Australian Open — 2026 Элина Свитолина дошла до полуфинала, Белинда Бенчич покинула турнир во втором круге. За последний год Бенчич завоевала два титула категории WTA-500, Свитолина — два на турнирах WTA-250.