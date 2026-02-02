Карлос Алькарас провёл чемпионскую фотосессию с титулом Australian Open — 2026

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в чемпионской фотосессии после победы на Australian Open — 2026. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».

Фото: Kelly Defina/Getty Images

Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере завоевали Андре Агасси, Иван Лендл, Джимми Коннорс (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).