Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший тренер Шараповой оценил игру Алькараса на Australian Open — 2026

Бывший тренер Шараповой оценил игру Алькараса на Australian Open — 2026
Комментарии

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс Рик Макки отреагировал на победу лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026.

«Его скорость и мастерство просто невероятны. Мы никогда не видели такой скорости ранее. У него есть все варианты процветать дальше», — написал Макки на своей странице в социальных сетях.

В финале соревнований в Мельбурне Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Ранее он дважды выиграл US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Победа в Мельбурне стала первой для Карлоса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android