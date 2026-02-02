Бывший тренер Шараповой оценил игру Алькараса на Australian Open — 2026

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс Рик Макки отреагировал на победу лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026.

«Его скорость и мастерство просто невероятны. Мы никогда не видели такой скорости ранее. У него есть все варианты процветать дальше», — написал Макки на своей странице в социальных сетях.

В финале соревнований в Мельбурне Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Ранее он дважды выиграл US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Победа в Мельбурне стала первой для Карлоса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».