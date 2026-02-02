Анастасия Захарова одержала волевую победу над Плишковой на турнире в Клуж-Напоке
Россиянка Анастасия Захарова (107-й номер рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В первом круге она встречалась с Каролиной Плишковой из Чехии (бывшая первая ракетка мира). Матч завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу россиянки.
Клуж-Напока. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 12:10 МСК
416
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
107
Анастасия Захарова
А. Захарова
Встреча теннисисток продлилась 1 час 52 минуты. За это время Захарова сделала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Плишковой шесть эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Действующей победительницей турнира является Анастасия Потапова, которая год назад выступала ещё за Россию.
