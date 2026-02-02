Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каливод — о Тупицыной: у нас существует система подготовки молодых спортсменов

Каливод — о Тупицыной: у нас существует система подготовки молодых спортсменов
Комментарии

Заслуженный тренер России Александр Каливод оценил выступление российских юниоров на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

«Мальчишек в Австралии было всего трое, а девочек приехало довольно много. Раньше на многие «Шлемы» нам не давали много виз, но в Австралию пустили многих. Очень приятно, что в финале сыграла Тупицына, она очень хорошая, перспективная теннисистка. Хорошо сыграла Рада Золотарёва из Сочи. Результаты юниоров говорят о том, что у нас существует система подготовки молодых спортсменов, которая была заложена в 1990-е годы. У нас есть небольшие проблемы с тем, чтобы набирать очки на турнирах из-за визовых проблем. Если посмотреть на Тупицыну, то она была посеяна ближе к 100-й позиции, а дошла до финала», — приводит слова Каливода ТАСС.

В финале Тупицына проиграла французской теннисистке Ксении Ефремовой (583-я ракетка мира), ранее представлявшей Россию.

Материалы по теме
Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android