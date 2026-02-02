Каливод — о Тупицыной: у нас существует система подготовки молодых спортсменов

Заслуженный тренер России Александр Каливод оценил выступление российских юниоров на Открытом чемпионате Австралии — 2026.
«Мальчишек в Австралии было всего трое, а девочек приехало довольно много. Раньше на многие «Шлемы» нам не давали много виз, но в Австралию пустили многих. Очень приятно, что в финале сыграла Тупицына, она очень хорошая, перспективная теннисистка. Хорошо сыграла Рада Золотарёва из Сочи. Результаты юниоров говорят о том, что у нас существует система подготовки молодых спортсменов, которая была заложена в 1990-е годы. У нас есть небольшие проблемы с тем, чтобы набирать очки на турнирах из-за визовых проблем. Если посмотреть на Тупицыну, то она была посеяна ближе к 100-й позиции, а дошла до финала», — приводит слова Каливода ТАСС.
В финале Тупицына проиграла французской теннисистке Ксении Ефремовой (583-я ракетка мира), ранее представлявшей Россию.
