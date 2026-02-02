Дарья Касаткина проиграла 94-й ракетке мира в первом круге «пятисотника» в Абу-Даби
62-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она проиграла швейцарке Симоне Вальтерт (94-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 11:55 МСК
62
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
94
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Вальтерт три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Симона Вальтерт сыграет с датской теннисисткой Кларой Таусон (16-я ракетка мира).
