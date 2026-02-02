Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Симона Вальтерт, результат матча 2 февраля 2026, счет 1:2, 1 круг WTA 500 Абу Даби

Дарья Касаткина проиграла 94-й ракетке мира в первом круге «пятисотника» в Абу-Даби
Комментарии

62-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она проиграла швейцарке Симоне Вальтерт (94-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 11:55 МСК
Дарья Касаткина
62
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		3 6
         
Симона Вальтерт
94
Швейцария
Симона Вальтерт
С. Вальтерт

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Вальтерт три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Симона Вальтерт сыграет с датской теннисисткой Кларой Таусон (16-я ракетка мира).

Календарь турнира в Абу-Даби
Сетка турнира в Абу-Даби
Материалы по теме
Паула Бадоса проиграла Александре Саснович в первом круге турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android